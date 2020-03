Waarpraatsje: Mear bewolking

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht mei yn Ljouwert (-5,1) sels matige froast wie it in strieljende tiisdei. Woansdei is der mear bewolking. It bliuwt noch in pear dagen oan de kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it earst helder, mar letter yn ‘e nacht rekket de loft berûn en by de kust lâns is in buike net hielendal útsletten. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit tusken de +2 en -3 graden.

Woansdei is de loft berûn, mar de sinne lit him, nei alle gedachten, sa út en troch ek sjen. Op guon plakken soe in buike falle kinne. De wyn giet stadichoan nei it westen en is swak oant matich. It wurdt 7 graden.

Tongersdei en freed feroaret der hast neat oan it waar. Yn it wykein wurdt it waarmer.

Jan Brinksma