Waarpraatsje: Kreaze sneon

DE JOUWER – Nei in lange hjerstige rite wol it foarearst noch gjin maitiid wurde, mar it waar foar sneon sjocht der net min út.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. By in swakke oant matige noardwestewyn leit de temperatuer om de 2 graden hinne.

Sneon skynt de sinne geregeld mar der is ek bewolking. Op guon plakken soe noch in buike falle kinne. De wyn is swak oant matich en giet nei it westen oant súdwesten. It wurdt 8 graden.

Snein sille wy de sinne net folle sjen en bliuwt it nei alle gedachten net hielendeal drûch, mar in ferreinde dei wurdt it net.

Jan Brinksma