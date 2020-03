Waarpraatsje: Kreas wykein

DE JOUWER – Nei in tal (strie)minne wykeinen sjocht it waar der foar dit wykein goed út. It bliuwt, sa goed as, drûch.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon binne der flinke opklearringen. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De swakke oant matige wyn komt út ferskate rjochtingen en de temperatuer leit om it friespunt hinne. Sneon skynt de sinne geregeld, mar letter binne der ek hingelwolken. It bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 10 graden.

Snein bliuwt it ek drûch en by in matige oant frij krêftige súdwestewyn wurdt it mei goed 10 graden noch wat mylder. Neist hingelwolken is de sinne sa út en troch ek goed te sjen.

De earste dagen fan takomme wike bliuwe ek drûch. Folslein maitiidswaar is it noch net, mar it fielt in stik nofliker oan as de lêste wiken.

Jan Brinksma