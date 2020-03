Waarpraatsje: Kâns op buien

DE JOUWER – Op in soad plakken yn Fryslân wie it tiisdei in kreaze dei, mar op oare plakken foelen ek buien. De kâns op in bui bliuwt foarearst.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje opklearringen en wat buien inoar ôf. Op guon plakken kin ek (wat) damp ûntstean. De swakke oant matige wyn komt út it súdwesten en de temperatuer leit om it friespunt.

Woansdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf en kinne der op ’e nij inkelde buien falle. By in matige weste- oant súdwestewyn wurdt it 7 graden.

Tongersdei wurdt in wiete dei mei net folle sinne.

Warskôging: Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei en yn ’e iere moarntiid kin it op guon plakken glêd wurde.

Jan Brinksma