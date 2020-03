Waarpraatsje: Freed maitiid

DE JOUWER – De sinne wit fan gjin ophâlden, mar fan sneon ôf is it foarearst dien mei it kreaze waar. Takomme wike wurdt it kâld.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder. De swakke oant matige wyn komt út it easten oant noardeasten en de temperatuer leit om it friespunt hinne.

Freed skynt de sinne wer hast de hiele dei. De easte- oant noardeastewyn is matich, mar letter op ‘e dei by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de 10 en 13 graden.

Yn it wykein is der minder sinne en wurdt it stadichoan kâlder.

Jan Brinksma