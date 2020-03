Waarpraatsje: Freed kâns op buien

DE JOUWER – It wie tongersdei yn Fryslân in kreaze dei mei earst ek noch flink wat sinne. Freed is der wer kâns op in bui.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, mar it bliuwt, nei alle gedachten, sa goed as drûch. De wyn komt út it noardeasten oant noarden en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt in graad as 4.

Freed wikselje bewolking en sinne inoar ôf en letter op ‘e dei kinne der inkelde buien falle. De wyn giet fan it noarden nei it noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 6 graden.

Sneon sjocht it waar der kreas út, mar snein wurdt it wat minder.

Jan Brinksma