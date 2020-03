Waarpraatsje: Ein oan hjerstwaar

DE JOUWER – Der komt lang om let hast in ein oan it hjerstige waar fan de lêste moannen. Takomme wike sjocht it waar der in stik better út.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed wikselje opklearringen en buien inoar ôf. De westewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns hurd oant miskien wol stoarmich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Freed falle der earst buien, mar geandewei de dei wurdt it drûch en lit de sinne him faker sjen. De wyn komt út it westen en is frij krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich. Yn ’e rin fan ’e dei giet de wyn nei it noardwesten en jout him wat del. It wurdt 7 graden.

Fan sneon ôf bliuwt it in skoft, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma