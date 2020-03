Waarpraatsje: Better waar kommendewei

DE JOUWER – It duorret grif noch in wike, mar der is better waar op kommende wei. Tiisdei wie op ‘e nij in ferreinde dei, mar it waar foar woansdei sjocht der wol kreas út.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei binne der (flinke) opklearringen en bliuwt it drûch. By in matige westewyn leit de temperatuer om de 4 graden hinne.

Woansdei skynt de sinne geregeld en bliuwt it oan ‘e jûn ta drûch. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 10 graden.

Fan tongersdei ôf is it noch in dei as fiif ritich.

Jan Brinksma