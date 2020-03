Utstalling yn Besikers Sintrum Mar&Klif te Aldemardum

No’t alle grutte musea ticht binne fanwegen it koroanafirus is it oan te rieden en besjoch lytsere ústallingen. Bygelyks yn Aldemardum. Dêr is oant 4 april in tige nijsgjirrige fotopresintaasje fan de tolve moannen yn it jier te bewûnderjen.

Jan Tijsma, natuerfotograaf hat foto’s makke foar tolve panielen dy’t stik foar stik ferskate aspekten fan de natuer sjen litte. Net allinnich fan it lânskip sels yn it natuergebiet fan súdwestlik Fryslân en de Fryske Marren yn alle seizoenen, mar ek prachtige foto’s fan ferskillende fûgels yn deselde perioade. Alle panielen fertelle harren eigen ferhaal.

Moai om te sjen is de oergong fan alle seizoenen en de feroaring fan kleuren fan de greiden, bosken en it wetter yn de sleatten en marren. Tijsma makket benammen foto’s yn ien fan de tweintich Nasjonale Lânskippen, te witten it gebiet tusken de Ofslútdyk, De Jouwer en De Lemmer. Net allinnich binne dêr ferskate lânskippen mei wrydsk útsjoch en fansels prachtige loften, mar ek de histoaryske stêden en doarpen. Njonken de Iselmarkust bestiet dat gebiet út fean mei leechlizzende parten en marren. Fierder de stowâlen yn Gaasterlân en de sangrûn by Langwar. En fansels in grut diel klaai mei diken en terpen. Koartsein, dy fariëteit komt moai ta útdrukking by de eksposysje.

Lokaasje en tiden

Mar en Klif, Brink 4, Aldemardum

Iepeningstiiden: sneons fan 11.00 oant 16.00 oere, sneins: fan 13.00 oant 16.oo oere