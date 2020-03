Troch FNP no mearderheid foar Fryslân as reinbôgeprovinsje

Nei ferwachting is der troch de FNP no in mearderheid yn de Steaten foar Fryslân as reinbôgeprovinsje. De FNP-fraksje hat hjoed nammentlik te witten dien dat se yn ’e Steategearkomste fan april foar Fryslân as reinbôgeprovinsje stimme. Dêrtroch is der neffens betroubere ynformaasje no in mearderheid dy’t dat ek fynt. De PvdA, SP, GrienLinks, D66 en PvdD makken earder al bekend dat se mei in inisjatyf komme soenen foar Fryslân as reinbôgeprovinsje. Guon oare fraksjes sille dat ek stypje.

De Steatefraksje fan de FNP basearet him op de kearnwearde solidariteit yn it partijprogram. Dêr stiet dat der romte wêze moat foar elkenien yn ús provinsje om him- of harsels te wêzen. De FNP giet út fan respekt foar elkenien dy’t hjir wennet sadat nimmen oan ’e kant komt te stean. De FNP fynt it goed dat de provinsje mei organisaasjes út it wurkfjild oerlis hat hoe’t dat it bêste dien wurde kin. Foar de fraksjeleden fan de FNP is dit in frije kwestje dêr’t hja nei ear en gewisse oer stimme meie. De fraksje hat lykwols unanym besletten om foar Fryslân as reinbôgeprovinsje te stimmen.