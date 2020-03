Teaters yn ’e knipe troch evenemintestop

De maatregels om it coronafirus hinne binne hurd foar de kulturele sektor. De poadia en de sealen bliuwe dizze moanne leech. Alle eveneminten mei mear as hûndert minsken geane net troch. Teäterfoarstellingen en konserten lykas de Friese Lente mei popmuzyk yn Neushoorn yn Ljouwert kinne foarearst net trochgean.

“We willen geen risico nemen, niet voor onze bezoekers en niet voor onze medewerkers. Als iedereen zich zo goed mogelijk aan de richtlijnen houdt, dan kunnen we het virus met elkaar isoleren en indammen”, fertelt Yvonne Bleize direkteur fan Neushoorn.

It net trochgean fan eveneminten is in finansjele strop. “Daar is geen twijfel over mogelijk. Het is afgelasten en annuleren, maar de vaste lasten gaan door en we hebben geen vet meer op de botten. We moeten handig en creatief zijn, de vraag naar evenementen komt wel weer, maar we moeten nu slim zijn en hoe we met onze medewerkers omgaan. Dat willen we zorgvuldig doen.”

“We hadden gisteravond twee voorstellingen met in totaal 1200 mensen, dus we moesten stevig aan de bak om iedereen te kunnen bereiken”, fertelt Stef Avezaat, direkteur fan De Lawei yn Drachten. “Dat is gelukt, men had er wel begrip voor dat het niet doorging. Iedereen doet zijn best om deze crisis het hoofd te bieden.”

Avezaat hat wol noed oer de gefolgen. “We zijn een kwetsbare sector, en zullen in overleg met alle betrokken partijen naar de gevolgen moeten kijken. Ik maak me zorgen over de kleine ondernemers. Misschien moet er een noodfonds komen, zodat we een goede doorstart kunnen maken.”

Boarne: Omrop Fryslân