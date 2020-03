Súdwest-Fryslân ferlinget winterrezjym brêgen oant en mei 6 april

De brêgen en sluzen yn Súdwest-Fryslân bliuwe oant en mei 6 april yn ’e ‘winterstân’ en wurde inkeld op ôfrop betsjinne. De kuier- en fytspontsjes gean foarearst net yn ’e feart. De foarsjennings yn de gemeentlike havens en kaaien, lykas wetter en elektrisiteit, wurde yn elts gefal oant 6 april net oansletten.

De gemeente slút mei de maatregelens oan op it beslút fan foarsitter Sybrand van Haersma Buma fan de Feiligensregio Fryslân. Van Haersma Buma makke foar it wykein bekend dat de dûs- en húskes op rekreaasjeparken, kempings, yn havens, by natuerparken en strannen foarearst tichtbliuwe. De maatregel jildt foar alle achttjin Fryske gemeenten.

Sa kin de rjochtline fan it Ryk om oardel meter ôfstân te bewarjen better boarge en hanthavene wurde. De rekreaasjebedriuwen meie wol iepenbliuwe foar gasten dy’t net fan dy sanitêre foarsjennings gebrûk hoege te meitsjen, lykas bygelyks in sjalet of steankaravan. As mar foldien wurde kin oan de oare betingsten fan it Ryk.

Nije needoardering

De maatregel oer it sluten fan húske-, wask- en dûsfoarsjennings is fêstlein yn in nije needoardering dy’t sûnt freed 27 maart fan krêft is yn de trije noardlike provinsjes. Plysje en gemeenten kinne op basis fan dy needoardering optrede as de maatregels net neilibbe wurde.

Termyn

De ferwachting is dat it kabinet tiisdei mei ynformaasje komt oer in eventuele ferlinging fan de rintiid fan de maatregels. Dêrnei nimme de foarsitters fan de Feiligensregio’s in nij beslút oer it rekreaasjeseizoen.