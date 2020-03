Stipe-aksje foar wurkleaze huorren

Obers en koks hawwe de kommende wiken gjin wurk. As hja yn leantsjinst binne, hawwe se lykwols noch wol rjocht op ynkommen of in útkearing. Dat is oars mei froulju dy’t it jild lizzend fertsjinje. Dy meie fanwegen it gefaar om besmetting mei it coronafirus ek net wurkje. Bordielen moatte ticht bliuwe.

It Dutch Emergency Fund organisearret dêrom in aksje om huorren finansjeel te stypjen. Wa’t tinkt dat de froulju wat ekstra’s fertsjinje, kin jild donearje fia dit webstee:

https://www.dutchemergencyfund.nl/