Stellingwerf Kolleezje bêste Fryske debatskoalle

Moat de Lelyline der komme? Is der ferlet fan mear tafersjoch fan de provinsje Fryslân op de Fryske taallessen? En hoe sit it mei it brûken fan drugs ûnder de jongerein? Ferskate ûnderwerpen dêr’t de skoalbêrn oer debattearje mochten by de foarwedstriid fan learlinge-debatkompetysje ‘Op weg naar het Lagerhuis’. De winner fan de kompetysje giet troch nei de folgjende omgong, om te striden tsjin oare provinsjes om de titel fan bêste debatskoalle fan Nederlân.

Dit jier sil BNNVARA foar de twaentweintichste kear op syk nei de bêste debaters fan Nederlân, mei as doel om jonge minsken fernimme te litten wat de provinsjale polityk no krekt is. De foarwedstriid fan Fryslân waard yn it provinsjehûs holden. Learlingen mochten har speech- en debattalinten presintearje oan in krityske sjuery, dy’t úteinlik it Stellingwerf Kolleezje út Easterwâlde as winner en bêste debatskoalle fan Fryslân beneame mocht.

De dielnimmende skoallen fan de foarwedstriid fan ‘Op weg naar het Lagerhuis’ wienen CSG Comenius (Ljouwert), Dockinga Kolleezje (Dokkum), OSG Sevenwolden (It Hearrenfean), RSG Magister Alvinus (Snits), Stellingwerf Kolleezje (Easterwâlde), Piter Jelles Stedelijk Gymnasium (Ljouwert) en Christelijk Gymnasium Beyers Naudé Stjerreteam (Ljouwert).