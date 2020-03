Spannende ferhalen yn Burdaard

Ien koe net mear sjen omdat er in markol yn it gesicht krige. In oar ferhuze nei in ûnbewenne sânplaat yn ‘e Waadsee en wer in oar flechte foar oarloch en doe foar in gewelddiedige man. It binne mar trije foarbylden fan bysûndere ferhalen dy’t op 20 maart yn Burdaard ferteld wurde.

Dêr wurdt dan it Noordelijk vertelfestival hâlden. Ofwikseljend fertelle minsken út Fryslân, Grinslân en Drinte oer bysûndere dingen dy’t harren oerkommen binne.

Plak: Het Spectrum, Skoallestrjitte 12, Burdaard

Datum: 20 maart

Tiid: 19.30

Tagong: 10,00 euro

Mear ynformaasje: https://vertelop-festival.nl/