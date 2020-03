Spanje ropt de needtastân út om corona

It Spaanske regear hat de needtastân útroppen. Dêrtroch hat de oerheid mear foech as oars. De needtastân duorret foarearst fjirtjin dagen en hat as doel om de fersprieding fan it coronofirus te kearen.

Troch de needtastân mei de oerheid minsken ferplichtsje om opnommen te wurden yn in sikehûs of yn karantêne te gean. Fierders mei de oerheid bedriuwen tydlik oernimme en produkten op ‘e bon sette.

Beskate stikken mei in soad pasjinten binne ôfset. Dy lizze benammen yn Kataloanië. Santich tûzen minsken meie harren wenplak net út. It Katalaanske regear hat plysje nei de gebieten ta stjoerd dy’t foarkomme moat dat minsken dochs besykje om it gebiet út te kommen.