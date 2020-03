Sophie Wilmès foarmet “coronakabinet”

It wurdt yn it Belzelân al gekjeierich it “coronakabinet” neamd, it regear dat ynterim-premier Sophie Wilmès hjoed foarmje sil. It besykjen fan de seis grutste partijen om mei-inoar in needkabinet te foarmjen is fan ‘t wykein op ‘e non rûn en de Belgyske folksfertsjintwurdiging hat besletten om frou Wilmès in kabinet foarmje te litten dat in folslein hannelichsfoech kriget. It doel is dat dat benammen wichtige besluten nimme sil om it lân troch de coronagoarre hinne te krijen.

It kabinet sil bestean út ministers fan de liberale partijen MR en Open VLD en it kristen-demokratyske CD&V. Opfallend is dat grutste partijen oan beide kanten fan ‘e taalgrins, de N-VA en de PS, gjin ministers leverje sille. Wol hawwe dy tasein om it regear-Wilmès ynearsten te stypjen.