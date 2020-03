Skoallen wer iepen

Grutte groepen learlingen yn Nederlân meie wer nei skoalle ta, as hja mar ôfstân hâlde fan harren meilearlingen en net ûnnedich troch it gebou doarmje. Sike learlingen binne ek net wolkom. Minister fan ûnderwiis Arie Slob hat hjoed tastimming jûn foar it trochgean fan de lessen.

It giet om learlingen dy’t op moatte foar it eineksamen. Hja kinne op skoalle wurkje oan opdrachten en toetsen dy’t diel útmeitsje fan it saneamde skoaleksamen. It sifer dêrfan wurdt middele mei dat fan it sintraal skriftlik eineksamen fan it CITO. Dat is plend op 7 maaie, mar it is net wis oft it trochgiet.