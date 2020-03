Sa bouwe jo sels beäzemingsapparatuer

It Katalaanske bedriuw Protofy ferwachte krapte oan beäzemingsapparatuer. Ferline wike die it bedriuw in oprop oan útfiners rûnom op ‘e wrâld om ideeën te leverjen om fluch en goedkeap in simpel apparaat te meitsjen dat pasjinten fan lucht foarsjen kin. It projekt krige de namme OxyGEN.

Wilens is it mei help fan in protte minsken slagge om út goedkeap en maklik te krijen materiaal in searje goed wurkjende beäzemingsmasinen te meitsjen. De ynstruksjes om se te meitsjen steane op it ynternet, yn ferskate ferzjes fan ferskate materialen lykas hout en akryl, sadat elk se maklik neimeitsje kin as de need oan de man komt. Ideeën foar ferbettering bliuwe wolkom.

Yn de fideo hjirûnder is in wurkjend proefmodel te sjen:

Oare links:

* fideo’s fan wurkjende proefmodellen

* it webstee fan it OxyGEN-projekt

* it webstee fan Protify