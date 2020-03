Rjochtsaak tsjin Waadhoeke

Ynstjoerd

Lykas bekend wêze kin, fier ik in rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke oer de ferfrysking fan plaknammen yn de gemeente. Dizze saak wurdt op tiisdei 24 maart behannele troch de bestjoersrjochter yn de rjochtbank fan Ljouwert, Saailân 102 moarns om 9:30 oere.

De bestjoersrjochter hat my frege oft ik in skatting jaan kin fan it tal minsken dat ferwachte wurdt om de sitting by te wenjen. Ik haw dêr gjin idee fan, dêrom soe ik de lêzers fan It Nijs freegje wolle my fia de mail te melden as se fan doel binne te kommen.

Alfêst betanke foar de muoite!

Groetnis,

Jehannes Elzinga, Frjentsjer

jeh.elzinga@gmail.com