Ynstjoerd

Sa’t jimme faaks wol witte, soe myn rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke oer ferfrysking fan de plaknammen op tiisdei 24 maart wêze. Fan ’e moarn krige ik lykwols berjocht fan de rjochtbank dat de saak fanwegen koroana ferskood is nei it tredde fearnsjier fan 2020. Sadree’t in nije datum bekend is, sil ik dat witte litte.

Jehannes Elzinga

Frjentsjer