Ried fan de Fryske Beweging set útein mei nije nijsbrief

Yn de simmer fan 2017 ferskynde it lêste nûmer fan it blêd Swingel, dêr’t stipers mei op de hichte holden waarden fan it krewearjen fan de Ried fan de Fryske Beweging. Nei’t dat blêd him al ûntjûn hie ta in magazine mei artikels oer in breed ferskaat oan ûnderwerpen, kaam út de fermiddens fan de Fryske Beweging it plan om in nij Frysktalich tiidskrift – in glimmer – út te jaan foar in breed publyk. Dat is De Nije wurden, dêr’t ein 2018 in proefnûmer fan ferskynde. Op grûn fan de ûnderfiningen is besletten it inisjatyf troch te setten mei ferline hjerst de earste reguliere jefte. Koartlyn ferskynde it earste eksimplaar fan 2020 en der sille dit jier noch trije folgje. Mar sadwaande wurde de stipers no wat minder streekrjocht ynformearre oer wat de Fryske Bewegers allegearre by de ein ha. Ornaris docht It Nijs dêr wol melding fan, mar dat is likegoed in medium mei in breed oanbod oan aktualiteiten, dêr’t it Bewegingsnijs wat yn ûndersnije kin. Dêrom komt de Ried no mei in nije nijsbrief mei spesifyk dat nijs. Dy is okkerdeis tastjoerd oan alle stipers en kin ek lêzen wurden troch hjir te klikken: Nijsbrief 1.