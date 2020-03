Priisútrikking bêste Frysktalige redaksjestik

Moandei 2 maart om 16.30 oere rikt wethâlder Mirjam Bakker de priis út foar it bêste Frysktalige redaksjestik fan 2019 yn ’e doarps-, wyk- en stedskranten út gemeente Súdwest-Fryslân.

De redaksjes koenen it ôfrûne jier stikken ynstjoere. Yn totaal binne sechstjin teksten ynstjoerd troch sân ferskillende doarpskranteredaksjes. Dy teksten binne beoardiele troch Douwe Blom (riedslid FNP Súdwest-Fryslân), Jantine Weidenaar (sjoernalist Omrop Fryslân) en Arjan Hut (skriuwer en dichter).

It is de fjirde kear dat de gemeente Súdwest-Fryslân de priis útrikt. De útrikking is yn it Gysbert Japicxhûs yn Boalsert.