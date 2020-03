Presintaasje nij Frysk learmiddel ‘Lear de lûden’

Tongersdei 12 maart o.s. wurdt op iepenbiere bassiskoalle It Skriuwboerd yn Surhústerfean it nije Fryske learmiddel ‘Lear de Lûden’ presintearre. ‘Lear de Lûden’ is in ynnovative, ynteraktive klankstimpelset om boartsjenderwiis te oefenjen mei Fryske letters, klanken en wurden.

It produkt foarsjocht dêrmei yn it ferlet fan basisskoallen foar mear modern ûnderwiismateriaal foar it fak Frysk. It produkt ‘Lear de Lûden’ is ûntwikkele troch it bedriuw Heutink mei finansjele stipe fan de provinsje Fryslân.