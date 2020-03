Populariteit fan thúswurkapps ferskilt de provinsje

Ut de lêste sifers fan Google docht bliken dat yn eltse provinsje yn Nederlân foarkar bestiet foar in oare thúswurkapp. Dêrneist dat de fraach nei thúswurkapps sûnt de thúswurkmaatregels sterk tanaam is. Hjirûnder de sifers.

Nederlân manmachtich op syk nei thúswurkapps sûnt parsekonferinsje kabinet Rutte

Sûnt 13 maart is de populariteit fan thúswurkapps yn Nederlân eksplodearre. Dat is ek net sa gek. Dy deis makke de premier bekend dat Nederlân safolle mooglik thúswurkje moat om de fersprieding fan it koroanafirus yn te damjen. Dêrfoar wie der gâns minder ferlet fan thúswurkapps. Yn de data fan Google Trends is te sjen dat de fraach nei apps as Zoom, Microsoft Teams en Skype tydlik fertrijedûbele is.

West-Nederlân kiest foar Zoom, East-Nederlân is ferdield

Yn eltse provinsje hawwe bewenners de foarkar foar in oare thúswurkapp. Dat docht bliken út data fan Google Trends. Yn it westen fan Nederlân is der dúdlik mear ynteresse foar Zoom. Fan Seelân oant Noard-Hollân is de app it alderpopulêrst. It easten fan it lân is mear ferdield. Yn Grinslân, Drinte en Limburch is der in foarkar foar Skype. Yn Fryslân, Oerisel en Gelderlân is Microsoft Teams de winner.

Thúswurkapps inkeld trochdewyks populêr

Moandeis oant en mei freeds sjogge we de grutste piken yn Google mei de thúswurkapps. De earste pyk is moandeis. Freeds sjogge we foar Zoom opnij in pyk. Dat soe tsjutte kinne op de wykôfsluting, of sels de digitale freedtemiddeibuorrel. Wykeins wurdt der blykber thús net in protte trochwurke.

Klik hjir foar it folsleine ûndersyk.