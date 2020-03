Podcast: efter de skermen by ‘Ritratto’

Stefanie Visjager seach oardel jier mei by de ûntwikkeling fan de nije opera fan Willem Jeths

Op 13 maart soe de nije opera Ritratto fan De Nationale Opera (DNO) yn Amsterdam yn wrâldpremjêre gean, mar de koroanakrisis smiet roet yn it iten. De ûntwikkeling fan de opera is lykwols troch Stefanie Visjager fêstlein yn in podcastrige. Hja hie de mooglikheid om oardel jier efter de skermen mei te sjen by it tastânkommen fan Ritratto.

Resultaat is de achtdielige podcastsearje Making an Opera, of: Hoe het te maken in de opera. Wat docht bliken? It meitsjen fan in opera is faak like dramatysk as de opera sels.

Te beharkjen fia nporadio4.nl/makinganopera en de bekende podcastplatfoarmen. Besjoch de trailer fan de NTR op Vimeo.