Oprop Nederlânsk regear: net mear fûstkje

“We stoppen vanaf vandaag met handen schudden”, sei de Nederlânske minister-presidint Mark Rutte moandeitemiddei. “Dat is een simpele maatregel die helpt bij het indammen van het coronavirus.”

It kabinet hâlde moandei in krisisgearkomste oer de fersprieding fan it firus. Ferplichte sluting fan skoallen of sels fan hiele lânsdielen, lykas yn Italië, is noch net oan ‘e oarder. Wol ropt it kabinet minsken yn Noard-Brabân op om safolle thús te wurkjen as se net rjocht halich binne.

Op it stuit is by 321 minsken yn Nederlân de sykte konstatearre. By njoggentich oaren bestiet in fertinking dat se dermei oanhelle binne. Fjouwer minsken yn Nederlân binne wilens oan it firus ferstoarn. Op ‘e hiele wrâld binne al sa’n 3800 minsken ferstoarn oan in besmetting dermei.

It coronafirus dûkte begjin dit jier op yn Sina en fersprate him dêrwei oer de wrâld. It feroarsaket grypeftige klachten, mar dan slimmer. Benammen âlde en sike minsken kinne fersterre oan de sykte covid-19, dy’t troch it firus feroarsake wurdt.