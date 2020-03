Oprop frijwillige lesjouwers Frysk yn ’e ûnderbou

Yn Snits, Boalsert, Drachten, Ljouwert en op It Hearrenfean is in tal basisskoallen dwaande om mear omtinken oan it Frysk yn de ûnderbou te jaan. Cedin en it SFBO helpe dy skoallen om dat foarm te jaan.

Mei’t de learkrêften it Frysk soms noch net goed behearskje, of har ûnwis fiele yn dy taal, sykje Cedin en SFBO frijwilligers dy’t ien kear wyks of om ‘e fjirtjin dagen in deidiel op in skoalle helpe wolle om dêr it Frysk oan te bieden. Dêr is in frijwilligersfergoeding foar beskikber. Cedin en SFBO soargje foar begelieding en materiaal.

Mei yngong fan 1 april wurde nije frijwilligers socht foar skoallen yn Snits en Boalsert. Minsken dy’t it aardich fine om mei bern te wurkjen en dy’t in ympuls jaan wolle oan it Frysk yn it ûnderwiis, wurdt frege om in mailtsje te stjoeren, leafst ek mei harren telefoannûmer, nei it SFBO: m.elsinga@hetnet.nl.