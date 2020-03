Omrop Fryslân fiif kear nominearre foar NL Awards

Omrop Fryslân is yn fiif fan de sân kategoryen nominearre foar in NL Award. De NL Awards binne de prizen dy’t alle jierren útrikt wurde foar produksjes fan de regionale omroppen. De kategoryen

Eigen nijs

Yn de kategory ‘eigen nijs’ is Omrop Fryslân nominearre fanwege it ûndersyk nei de MSC Zoe.

Ien fan de grutste kontenerskippen fan ‘e wrâld, de MSC Zoe fan Panama, ferliest begjin 2019 foar de Waadkust 342 konteners. De kusten lizze fol mei rommel út de konteners en minsken meitsje harren lilk en hawwe noed oer de grutte skipfeart op de Noardsee. Omrop Fryslân en RTV Noord ûndersochten tegearre de yndustry efter de skipfeart en konkludearren dat de kontrôle fan oerheden op it tapassen fan de ynternasjonale feilichheidsregels tekoartsjit. Dêrtroch kinne rampen as dizze altyd wer barre.

De oare twa nominearre omroppen binne RTV Noord mei Gasdossier: de NAM dreigt gaskraan dicht te draaien en Omroep West mei Omroep West stelt integriteit Haags stadsbestuur aan de kaak met aangiftes tot gevolg.

Radioprogramma

Yn de kategory ‘radioprogramma’ is Omrop Fryslân nominearre mei de útstjoering fan Buro de Vries: 100 jier radio.

It wie in echte ‘oldskool’ radio-útstjoering út it doarpshûs fan Weidum. Want yn dat doarp waard eksakt 100 jier lyn de alderearste radio-útstjoering fan West-Europa makke troch Hanso Idzerda. In soad gasten kamen del yn de ‘studio’ fan De Vries, ûnder oaren de trije pakesizzers fan Idzerda. Ofwikseljend wie der ek in ferslachjouwer mei bydragen út bysûndere plakken yn Weidum, dy’t oan Idzerda tinken dogge.

De oare nominearre omroppen binne Omroep Brabant mei de podcastsearje Ik sla mijn vrouw en Omroep Gelderland mei de podcastsearje Verstikt.

Online projekt

Yn de kategory ‘online projekt’ is Omrop Fryslân nominearre mei it projekt Jennifer to the Max.

It onlineprojekt Jennifer to the Max, folslein yn it Frysk, rjochtet him mei edukative ynhâld op de doelgroep 12-14 jier. De makkers wolle de wurdearring foar de Fryske taal befoarderje en relevante sosjaal-maatskiplike tema’s besprekber meitsje, lykas alkoholgebrûk en seksualiteit.

De oare twa nominearre omroppen binne Omroep Brabant mei it temakanaal Achter de blauwe vaten en Omroep Gelderland mei BuitenGewoon Livestreams.