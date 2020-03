Nederlânske supermerken yn ‘e hobbel

Gâns Nederlânske supermerken hawwe lege plakken yn ‘e winkelfoarrie. Net dat se te min yn ‘e magazinen hawwe, mar de klanten keapje guon saken sa hurd út ‘e winkels wei, dat dy net rappernôch wer oanfolle wurde kinne.

Minsken yn Nederlân binne manmachtich oan it hamsterjen. Hja binne benaud foar tekoarten of wolle der wis fan wêze dat se oeral genôch fan yn ‘e hûs hawwe as hja om ‘e coronagoarre binnendoar bliuwe moatte.