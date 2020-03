Muzykmoarn yn De Knipe

Yn jannewaris 2019 waard de sjongbondel Hertslach – Lieten om it út te sjongen presintearre yn de tsjerke fan Winsum. De bondel befettet in breed skala fan 170 geastlike lieten dy’t makke binne troch ûnderskate tekst- en toandichters.

Nei de presintaasje hat it Kwartettekoar ûnder lieding fan Hindrik van der Meer mear as fjirtich tsjerken oandien om dy lieten yn sneintemoarnstsjinsten ûnder de minsken te bringen. Dy toernee sil kommende snein, 8 maart, ôfsletten wurde, ek wer yn Winsum.

Op sneon 21 maart hâldt muzykútjouwerij Intrada fan It Hearrenfean fan 9.30 oant 12.30 oere in spesjale moarn om oan in breed publyk de koar- en begeliedingspartitueren by Hertslach te presintearjen. Dat sil wêze yn de Nij-Brongergeatsjerke, Meyerweg 70 yn De Knipe. Dêr sille oan meiwurkje it Gemeentekoar fan de Protestantske gemeente Tsjalbert-De Knipe, Saskia de Jong, fluit, Afke Wijngaarden, piano, Jan de Jong, harmoanium en it Kwartettekoar, dat ûnder lieding stiet fan Feike van Tuinen, wylst Gerben van der Veen de algehiele lieding hat.

Opjaan foar dy moarn kin mei oanmeldingsformulier 21-03-2020 dat hjir oan te klikken is.