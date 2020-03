Minder bloedpriklokaasjes iepen

Mei it each op besmettingsgefaar nimme Certe en HAL Friesland maatregels om mei akute en heechstnedige soarch salang mooglik trochgean te kinnen.

Wa’t ferkâlden is en/of koarts hat moat no net gean te bloedprikken. Dat jildt ek foar minsken dy’t yn in risikogebiet west hawwe of dy’t mei in pasjint mei it koroanafirus kontakt hân hawwe.

Beheind tal lokaasje iepen

De eigen lokaasjes fan Certe en HAL Friesland bliuwe foarearst noch iepen, mar ôfnimlokaasje yn of by ynstellingen wurde tydlik sletten. Op www.certe.nl en www.halfriesland.frl is te finen wêr’t minsken terjochte kinne.

Undersiken ôfsein

Undersiken dy’t net akút medysk needsaaklik binne wurde útsteld. Pasjinten dy’t in ôfspraak hiene, binne op ’e hichte brocht.