Marga Minco, it skaad fan it oantinken

Marga Minco, yn 2019 bekroane mei de P.C. Hooftpriis, wurdt hjoed, 31 maart 2020, hûndert jier. Yn har oeuvre binne de Dútske besetting en it tafal fan oerlibjen weromkommende tema’s. Moetings mei de skriuwster, thús efter har skriuwtafel.

Yn De schaduw van de herinnering (2010), de dokumintêre fan Maarten Schmidt & Thomas Doebele, stean trije ferhalen út it oeuvre fan Marga Minco sintraal: ‘De Mannen’, ‘Het dorp van mijn moeder’ en ‘Het adres’. It binne trije bepalende mominuten út it libben fan de skriuwster, dy’t as iennige fan in ortodoks-joadskse húshâlding de Twadde Wrâldoarloch oerlibbe.

“Ik moast der wat mei dwaan. Ik woe dat de persoanen yn myn boek langer libben, langer neamd wurde soene as de tragyske werklikheid.”

Marga Minco hat de oantinkens en ûnderfinings fan de Twadde Wrâldoarloch yn har ferhalen en romans ferwurde. Se fertelt oer wat har en har famylje oerkaam is. By in oantal moetings mei de skriuwster, thús efter har skriuwtafel, foarmje trije ferhalen útgongspunt foar de petearen. It hawwe trije beslissende mominten foar har west: it beslút om te flechtsjen en har âlden efter te litten, it om ’e nocht besykjen om har heit en mem te hoedzjen foar transport út Westerbork, en nei de oarloch it ôfskie fan de taastbere oantinkens oan har famylje. Dy bepalende mominten yn it libben fan in Joadske famylje mei de Dútske besetting, hat Minco op tige sobere en ynkringende wie yn har oeuvre ferwurke.

Marga Minco, yn de dokumintêre njoggentich jier, sit noch alle dagen efter har typemasine en fertelt oer har oantinkens, it skriuwen en de werklikheid.

