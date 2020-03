Men soe it yn ‘e roerige koroanarite hast ferjitte, mar it is maityd. Sneon is de maityd yn it lân kommen. Jit ien wike folgje de klokken de wintertiid. Kommend wykein springe se in oere foarút, dan giet de simmertiid wer yn.

By de maityd heart fansels it ferske Maityd yn it lân fan De keallepoaten: