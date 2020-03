Liesbeth List yn it Frysk

Dizze wike stoar Liesbeth List op 78-jierrige leeftiid yn har wenplak Soest. De ferneamde sjongeres waard yn desimber 1941 berne op Bandoeng yn Nederlânsk-Yndië, mar groeide op Flylân op, meidat se dêr troch de fjoertoerwachter en syn frou as bern oannaam waard.

Mei Ramses Shaffy hie se de grutte hit ‘Pastorale’. In Fryske oersetting dêrfan hat se yn 2009 op de Fryske Music Night in het WTC Expo yn Ljouwert songen mei Syb van der Ploeg. Dat optreden is hjirûnder te besjen.