Leger stiet klear om macht yn Feriene Steaten oer te nimmen

It kin samar wêze dat de Feriene Steaten fan Amearika oer in pear dagen bestjoerd wurde troch it leger. Generaal Terrence O’Shaughnessy ret him derop ta om de lieding fan it lân oer te nimmen. Dat hat it Amerikaanske tydskrift Newsweek buorkundich makke.

Ta de maatregels dy’t de FS nommen hawwe om it lân bestjoerber te hâlden yn tiden fan koroana, heart in nije kriichswet. Dy hâldt yn dat it leger de macht oernimme kin as dat nedich is. Dat kin it gefal wêze as presidint Trump en fise-presidint allebeide slim siik wurde of ferstjerre, en as it parlemint net mear byinoar komme kin of der tefolle parlemintsleden siik of dea binne.

Generaal O’Shaughnessy soe yn dat gefal oerbefelhawwer wurde en it deistich bestjoer fan it lân op him nimme. O’Shaughnessy is generaal fan de Amerikaanske loftmacht en lieder fan NORTHCOM, in legerûnderdiel dat as doel hat om it lân bestjoerber te hâlden yn tiden fan rampen.

De Amerikaanske minister fan definsje Mark Esper hat O’Shaughnessy yn febrewaris lêst jûn om him ta te rieden om bûtengewoane opdrachten. Dêrûnder falle it ferfieren fan de wichtichste politisy fan it lân nei feilige plakken, mar ek it oernimmen fan it boargerbestjoer troch it leger.