Lanlike aksje Huntington set yn Grou útein

Ynstjoerd

Yn de kommende moannen sil in emballaazje-aksje foar Huntington holden wurde. Yn april by Poeisz en yn maaie by Jumbo, beide yn Grou. Yn septimber by Poeisz yn Akkrum. Oan de aksje, dy’t it hiele jier trochrint, wurkje in protte supermerken yn Nederlân mei. Op it stuit hawwe al 49 supers witte litten dat se meidogge.

Wat is de sykte fan Huntington?

De sykte fan Huntington is te sjen as in kombinaasje fan ALS, Parkinson en Alzheimer. It is in ôfgryslike, tige minskeûntearjende en altyd deadlike sykte, dy’t ek nochris erflik is. Dragers hawwe kâns dat harren bern de sykte ek krije. Yn Nederlân lije dêr sa’n 1700 minsken oan. Omdat der noch gjin genêsmiddel foar dizze sykte is en ûndersyk in soad jild kostet, set ik my dêr mei it Huntingtonteam in foar yn.

Wat it kampanjeteam docht

Kampanjeteam Huntington wol bekendheid oan de sykte jaan troch der lanlik omtinken foar te freegjen. Dat draacht by oan it winnen fan fûnsen dêr’t fûneminteel ûndersyk nei in genêsmiddel mei dien wurde kin. Wittenskippers binne hoopfol en ferwachtsje pasjinten mei dizze freeslike sykte binnen fiif à tsien jier genêze te kinnen.

Wa bin ik

Ik bin Ebel Smit. Ik wenje yn Grou yn Friesmastate. Us húshâlding is ek belêste mei de sykte fan Huntington, urven fan ús heit, dy’t stoarn is doe’t er 65 jier wie. Myn suster is op har 37ste stoarn en myn broer ferline jier. Noch twa bruorren en myn dochter binne ek drager fan it gen.

Ik organisearje dizze aksje yn ’e mande mei it Kampanjeteam Huntington. Ik bin te berikken fia de mail ebelsmit48@gmail.com en telefoanysk op 06-2304 1854.

Wat wy freegje

Wy freegje elkenien om by it ynleverjen fan flessen it staasjejildbontsje yn de dêrfoar bedoelde doaze te dwaan of op de donaasjeknop te drukken. Alle aksjes kundigje ik op Facebook oan en dy wurde trochset nei it kampanjeteam. Nei ôfrin fan in aksje wurdt in foto makke mei de filiaalmanager mei in sjek yn byld dêr’t it ophelle bedrach op stiet. Dy foto brûk ik foar de media.

Minsken dy’t net yn de gelegenheid binne om flessen yn te leverjen, mar it wurk fan it team wol in waarm hert tadrage, kinne ús mei in donaasje helpe. Dêr binne wy tige bliid mei. Bydragen kinne oermakke wurde op rekken NL16 ABNA 0511 4372 34 fan Campagneteam Huntington en dy omskriuwe as Aksje Ebel.

Ebel Smit