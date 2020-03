Korian docht oprop oan bern yn Nederlân

Korian Nederlân lansearret it inisjatyf ‘Klein gebaar, groot geluk!’. De organisaasje ropt alle bern fan Nederlân op om kaarten, tekeningen en nifelwurken te ferstjoeren nei de bewenners fan de Korian-soarchlokaasjes.

Bewenners opmoedigje

In grut part fan de bewenners hat in foarm fan demintens of in somatyske soarchfraach. Troch alle nedige maatregels foar it tefoaren kommen fan in koroana-útbraak op de lokaasjes, is der in protte feroare. Bewenners begripe soms net wêrom’t harren famyljes net mear lânskomme kinne. It is wichtich dat sy witte dat se net fergetten wurde en dêr helpt dit inisjatyf by.

Hoe’t it wurket

Meitsje (mei jo bern) in moaie kaart, tekening of nifelwurk en ferstjoer dy nei ien fan de soarchlokaasjes. De adressen fine jo hjir. Diel dêrneist dit berjocht mei jo netwurk: de oppas, freonen, freondinnen, kollega’s en oare âlden, sadat alle bewenners fan aardige post foarsjoen wurde kinne.

Korian Nederlân

Korian Nederlân is ien fan de grutste en meast foarútstribjende organisaasjes foar wolwêzen, soarch en stipe fan âlderein yn Europa en wol in noflik en leafdefol (tydlik) thús wêze foar âlderen mei in soarchfraach. Troch middel fan positive soarch op mjitte mei in lytsskalich en lokaal karakter, besykje de meiwurkers alle dagen bettere en effisjintere soarch te ferlienen, om sa it maksimale te betsjutten foar de minsken dêr’t se foar soargje.

Wolle jo mear witte?

Hawwe jo noch fragen of wolle jo jo stientsje bydrage mei de fersprieding fan dit inisjatyf? Nim dan kontakt op mei Nikki van Willigen fia n.vanwilligen@steppingstones.nl.