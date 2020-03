Kolleksje James Bondpistoalen ta wearde fan hûnderttûzen euro stellen

Yn in ynbraak yn in hûs yn Londen binne fiif fjoerwapens út James Bondfilms stellen. Neffens de Londenske plysje soe de kolleksje mear as hûnderttûzen pûn (sa’n 112.000 euro) wurdich wêze.

De hânfjoerwapens binne in Walther PPK út A view to a kill (1985), In Smith & Wesson .44 Magnum Revolver út Live en let die (1973), en in Llama .22, in Berretta Tomcat mei laser en dimper en in Beretta Cheetah, alle trije út Die another day (2002).

“De stellen wapens binne tige karakteristyk en op mjitte makke foar de James Bond-films”, seit resjersjeur Paul Ridley. “Se sille wis fuortdaliks weromkend wurde troch minsken oan wa’t se te keap oanbean wurde. De wapens binne ûnferfangber”, seit Ridley. “De Magnum bygelyks is de iennige ferzje ea makke dy’t folslein yn it groom is. De Walther PPK is it lêste pistoal dat troch Roger Moore brûkt is in A view to a kill.”

De ynbrekkers binne troch buertbewenners omskreaun as trije wite manlju mei in East-Europeesk aksint. Hja naaiden út yn in sulverkleurige auto. Der binne gjin fertochten oanholden en de plysje freget om tips.