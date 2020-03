Niels Kingma is by de jonges Nederlânsk shorttrackkampioen by de junioaren. Hy wûn thús yn de Alvestêdehal yn Ljouwert. Jens van ‘t Wout waard twadde en Steyn Land tredde. Hja ride alle trije foar de Ljouwerter klup Trias. Sven Roes, de kampioen fan ferline jier, siet by deselde klup. By de fammen wûn de Brabânske Xandra Velzeboer.