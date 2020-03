Kataloanië begjint mei útdielen coronamedisyn

Kataloanië is de earste regio yn Europa dy’t begjint mei it fersprieden fan middels foar de covid-19, de sykte dy’t troch it coronafirus feroarsake wurdt. It giet om twa medisinen dy’t ûntwikkele binne foar oare sykten en dy’t ek lykje te helpen tsjin covid-19.

It iene middel is Darunavir, dat derfoar soarget dat it firus him net maklik mear reprodusearje kin. It wurdt jûn oan minsken dy’t al klachten hawwe. It middel is makke tsjin AIDS en blykt ek wurksum te wêzen tsjin it coronafirus.

It oare middel is hydroksyloglorokine, dat ûntstien is as malariamiddel, dat ek beskate rimmetikerige klachten oanpakt. It wurdt jûn oan minsken dy’t nei alle gedachten it firus drage, mar noch net siik binne. It soarget derfoar dat it firus de minsklike sellen net maklik yn komt.

190 sike Katalanen en trijetûzen minsken dy’t it firus mooglik hawwe, krije de behanneling krije yn de rin fan de kommende dagen ien fan ‘e twa middels.

De twa middels binne net folslein effektyf, mar se kinne wol in part fan ‘e pasjinten genêze en harren minder besmetlik meitsje. Neffens de betinker fan de terapy, dokter Oriol Mitjà fan sikehûs Germans Trias i Pujol yn Badalona, is de behanneling net folslein effektyf, mar soarget er der wol foar dat de sykte him yn Kataloanië folle minder fluch ferspraat, mei folle minder slachtoffers as gefolch.