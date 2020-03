Jelle Wiersma winner foaromlopen Fryslân Open 2020

Frjentsjer, 6 maart. De lêste omloop yn it WK-kandidatetoernoai krige ferrassende útslaggen. Jelle Wiersma wûn fan de Wyt-Rus Konstatins Nord yn in tige spannende partij, mei ien punt foarsprong op de nûmers 2 en 3. Folkert Groenveld waard twadde troch fan Taeke Kooistra te winnen. Kooistra hie de lêste alve jier hieltyd de barraazje of de finale helle, mar mei syn tsiende plak is dit in min toernoai foar him. Yn de needsaaklik wurden barraazje foar it fjirde plak yn de finale pleatsten har trije spilers: Konstatins Nord, Hein de Vries, dy’t Alexander Georgiev op in gelykweardige remize hold, en Rein Jan Walinga, dy’t him noch op it nipperke wist te pleatsen. Yn de earste barraazjepartij wûn De Vries út Ljouwert ienfâldich fan Rein Jan Walinga út Aldegea. Nord wûn ek fan Walinga, sadat de partij tusken De Vries en Nord de beslissing bringe moast. Dy waard wûn troch Hein de Vries.

Utslach Fryslân Open