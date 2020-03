Jelle Wiersma oan kop, Georgiev wer yn foarm

Yn in spektakulêre seisde omloop op it Fryslân Open 2020 fan tongersdei 5 maart yn Frjentsjer flatere Taeke Kooistra yn syn partij tsjin koprinner Jelle Wiersma yn in remizestân en ferlear dy. Wiersma kaam dêrmei allinne oan kop mei 5,5 punt. Hy wurdt op ’e foet folge troch Alexander Georgiev dy’t efterinoar fiif partijen wûn en 5 punten hat. Yn de seise omloop wûn er oertsjûgjend fan Folkert Groenveld, dy’t oant dan sterk te wurk gie. Wiersma en Georgiev wurden folge troch trije spilers mei 4,5 punt: Konstantins Nord, Hein de Vries en Rein Jan Walinga. Wiersma en Georgiev kinne der eins wol wis fan wêze dat se foar it Grutmastertoernoai pleats binne. Foar de plakken 3 en 4 binne der noch fiif kandidaten: Nord, De Vries, Walinga, Groenveld en Kooistra. Dy lêste twa ferlearen de seisde omloop wol, mar se hawwe dochs fjouwer punten en kinne har noch pleatse.

Yn de fjirde omloop moast Herbert Tulleken him weromlûke mei’t er siik wurden wie. Foar Alexander Schwarzman brocht dat syn earste punt mei. Dy fjouwerfâldich wrâldkampioen hat yn dit toernoai net folle te betsjutten. Kooistra en Georgiev begûnen mei harren ynhelslach om by de earste fjouwer te einigjen. Yn de fjirde omloop wiene trije remizepartijen, ûnder mear it topduel tusken Wiersma en Groenveld.

Taeke Kooistra wûn yn de fiifde omloop fan syn broer Cor Kooistra. Auke Zijlstra sloech yn syn partij by fersin twa yn stee fan trije skiven en hy joech it op. It wie in treast foar him dat de stân úteinlik wol ferlern bliek te wêzen, want de kompjûter akseptearret gjin ûnreglemintêre slach.

Yn de fiifde omloop wiene fjouwer remizepartijen en yn de seisde fiif. De tsjinstanners binne mear oaninoar weage.

It optreden fan de 21-jierrige Wyt-Russyske kampioen Konstantsin Nord is in iepenbiering. Hy spilet noch net salang Frysk!, mar hy wit der in protte fan ôf. Hy is dan ek de ûntdekking fan it toernoai en de kâns is grut dat er him by de earste fjouwer pleatst. Freed 6 maart moatte noch twa omlopen spile wurde. As der op it fjirde plak gelikens einige wurdt, folget in barraazje. Freedtejûn begjint yn it Keninklik Eise Eisinga Planetarium it Grutmastertoernoai.