Iuwenâlde skilderijen stellen yn Oxford

Ut in keunstgalery fan de universiteit fan Oxford binne trije weardefolle skilderijen út de sechtjinde en santjinde iuw stellen. It giet ûnder oare om in wurk fan de Flaamske barokskilder Antoon van Dyck.

De dieders brutsen neffens de Britske plysje sneon om 23.00 oere yn. Meiwurkers ljochten de plysje yn. De dieders binne noch net pakt en de trije stellen wurken binne poater. Tsjûgen wurdt frege om har te melden. It gebou, Christ Church Picture Gallery, bliuwt mei it ûndersyk ticht.

Van Dyck is mei Rubens ien fan de grutste nammen út de Antwerpske barokkeunst. It stellen doek fan Van Dyck is ‘Soldaat te paard’. De oare twa skilderijen binne fan de Italiaanske keunstners Salvator Rosa en Annibale Carracci. Neffens de plysje binne se alle trije fan tige grutte wearde.