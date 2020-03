Italiaansk regear leit it hiele lân plat

It iepenbiere libben yn Italië wurdt platlein. Premier Giuseppe Conti hat moandeitejûn lêst jûn om alle sportwedstriden en iepenbiere gearkomsten te skrassen. De skoallen en universiteiten bliuwe de kommende wiken ticht. Dat jildt ek foar oare gebouwen dêr’t groepen minsken komme, lykas sportskoallen en museums. Fierders meie de Italianen allinnich de doar út as it wier net oars kin. Begraffenissen wurde opskood nei april ta.

De maatregels moatte fierdere fersprieding fan it coronoafirus opkeare. Neffens Conti binne se nedich om de swaksten yn ‘e maatskippij te beskermjen. Benammen âlde en sike minsken beswike oan de sykte covid-19, dy’t troch it coronafirus feroarsake wurdt.

Yn parten fan Noard-Italië is covid-19 al in goarre. De sikehuzen dêre kinne de pasjinten amper oan. De polityk is benaud dat de folle minder goed organisearre soarch yn Súd-Italië in weach fan siken net oan kin.