‘It Peuterhonk’ Eksmoarre behellet sertifikaat twatalich wurkjen

Op woansdei 4 maart wie it feest op pjutte-opfang It Peuterhonk yn Eksmoarre. Op de lokaasje fan Kids First wurdt sûnt febrewaris 2017 wurke mei in belied dat der op rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Fan it SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern, hat de pjutteliedster begelieding hân om it twatalich belied op de lokaasje foarm te jaan. Dat trajekt is no ôfrûne en se hawwe it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ behelle.

Oan it begjin fan de feestlike moarn wiene de âlden en de beukers fan basisskoalle De Oerdracht ek oanwêzich. Riemkje Pitstra hat in ferhaal ferteld, mei de ferteljas oan.

It Peuterhonk en twatalichheid

Pjutte-opfang It Peuterhonk falt ûnder Kids First. Dy organisaasje fersoarget ûnder oaren pjutte- en berne-opfang yn in grut part fan Fryslân. In grut oantal fan syn lokaasjes wurket mei in twatalich belied.

It Peuterhonk is in lytse pjutte-opfang, fêstige yn basisskoalle De Oerdracht. Der is romte foar acht pjutten op in moarn. Pedagogysk meiwurkster Anne Kunst fersoarget de beide moarnsskoften. It twatalich belied sjocht der op dizze lokaasje as folget út: Anne biedt it Frysk oan, krekt as frijwillichsters Tessa en Fenneke. It Nederlânsk kriget in fêst plak, troch it brûken fan pop Puk, troch it sjongen en it foarlêzen. Troch de beide talen dúdlik faninoar te skieden, leare de bern de talen goed útinoar te hâlden en kinne de bern op lettere leeftyd makliker in tredde en fjirde taal leare.

Der hat in saneamde fisitaasjekommisje op It Peuterhonk west te sjen. Der wurdt sjoen nei ûnder oaren it taalbelied, de taalomjouwing en it pedagogysk taalklimaat. Yn de einkonklúzje stiet ûnder oaren: ‘Dizze moarn ha ’k in pm’er oan it wurk sjoen dy’t de sertifisearring foar nivo 3 dik fertsjinne hat. Ek de frijwillichster dy’t der noch net salang is, fertsjinnet in komplimint. Anne jout de meartaligens op in kreative en strukturele wize hannen en fuotten. De bern ha hjir in feilich en stimulearjend plakje.’

It Peuterhonk hâldt begelieding fan it SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern, om it twatalich belied troch te setten. By it SFBO binne rom 250 bernedeiferbliuwen en pjutte-opfanglokaasjes oansletten en dat oantal groeit noch altyd.