It museum is ticht, mar…

It binne nuvere tiden. Museum Belvédère is ticht oant en mei 6 april 2020. It museum folget de rjochtlinen fan it RIVM en de Museumferiening. Spitigernôch kinne jo dus even net by it museum komme, mar op dizze manier komt it museum by jo.

Der wurdt nammentlik wurke oan in filme ympresje fan de nije útstalling Relaties & Contrasten – de collectie van Hans en Cora de Vries. Sadree’t dy klear is, sil it museum dy stjoere yn in nijsbrief, sadat men yn alle rêst sjen kin nei de topstikken út dizze bysûndere priveesamling. Mei wurken fan ûnder mear Karel Appel, Armando, Gerrit Benner, Eugène Brands, Willem de Kooning, Bram van Velde en in hiel soad oaren.

By de eksposysje is in tsjokke en ryk illustrearre katalogus ferskynd, mei in tekst fan keunsthistoarikus en publisist Huub Mous. Jo kinne hjir syn iepeningstaspraak fan de útstalling lêze, útsprutsen op 6 maart lêstlyn.

Binne jo oan hûs bûn en sykje jo wat ôflieding? Dan is dit ít momint om lekker wat te lêzen. De meiwurkers fan it museum hjitte jo graach – sûn en wol – op in letter stuit yn it museum wolkom.