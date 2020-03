It earste Fryske ljipaai is fûn

Sneintemiddei is it earste Fryske ljipaai fan 2020 fûn. Dat is de betide kant it neist. Almeast wurdt it op 10 maart fûn. Saakkundigen hâlden der lykwols rekken mei dat it dit jier noch earder fûn wurde soe, mei’t de winter sa waarm wie. Ferline jier waard by Stobbegat it earste Fryske al fûn op 20 febrewaris. Dat wie de betiidste Fryske fynst nei minskene witten.

It earste aai is fûn by Aldegea yn de gemeente De Fryske Marren, troch Michel van der Goot fan Himmelum. Hy presintearret it aai hjoed oan komsaris fan ‘e kening Arno Brok.

Moandei waard by it Gelderse Bruchem om it earste ljipaai fan Nederlân fûn.