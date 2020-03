Ierde hat tydlik in twadde moantsje

In tige lyts moantsje draait om de ierde. Nei alle gedachten is it trije jier lyn ‘fongen’ yn in baan om ús planeet. It moantsje hat de oantsjutting 2020 CD3 krigen. It Minor Planet Center fan de Ynternasjonale Astronomyske Uny hat dat ôfrûne wike bekendmakke.

Op 15 febrewaris seagen astronomen fan de Catalina Sky Survey yn Arizona in nuvere ljochtflits oer it skerm gean. Nei ûndersyk konstatearren se dat it om in moanne gie. Of eins in miny-moanne, want it objekt is likernôch twa oant 3,5 meter.

Der sitte faker lytse objekten yn ’e baan om ’e ierde. Mar se binne tige lestich te finen. Pas ien kear earder waard sa’n miny-moanne waarnommen: 2006 RH120. Fjirtjin jier lyn sirkele dat objekt alve moanne om ’e ierde.

Catalina Sky Survey makket diel út fan it Near Earth Object Observation Program, dat de omjouwing fan de ierde neisiket op mooglike gefaarlike objekten.

Besjoch in NASA-animaasje fan it trajekt fan de miny-moanne.