Húskes op kempings en jachthavens yn Noard-Nederlân ticht

De foarsitters fan de trije Feilichheidsregio’s yn Noard-Nederlân hawwe besletten dat húskes, wask- en dûsfoarsjennings op kempings en jachthavesn ticht moatte. De foarsitters fine it risiko te grut dat it op dy plakken net slagget om de maatregels oangeande it hâlden fan oardel meter ôfstân yn acht te nimmen.

De maatregel wurdt naam yn de nije needoardering, dy’t de trije regio’s fêststelle sille. De rekreaasjebedriuwen sels meie dan wol iepenbliuwe foar gasten dy’t net fan dy sanitêre foarsjennings gebrûk hoege te meitsjen, lykas brûkers fan in steankaravan. It ferbod jildt foar fakânsjeparken, kempings, kampearterreinen, lytsskalige kampearfjildsjes en jachthavens. Fasiliteiten as swimbaden en hoareka moasten troch de maatregels fan it Ryk op dy plakken al ticht bliuwe.

In protte rekreaasjeûndernimmers hawwe yn de ôfrûne dagen sels al besletten om harren bedriuw foar in part of hielendal te sluten. De trije foarsitters fan de Feilichheidsregio’s sprekke wurdearring út foar ûndernimmers, dy’t yn dizze tiid drege beslissings nimme moatte. De sûnensmaatregel duorret yn earste ynstânsje oant 6 april. Takom wike nimt it kabinet in beslút oer in eventuele ferlinging fan de rintiid. Dêrnei nimme foarsitters fan de Feilichheidsregio’s in nij beslút oer it al dan net ticht hâlden fan de húskes op de kempings en jachthavens.

Nije needoardering

De trije foarsitters wolle de maatregels safolle mooglik lyklûke, sadat der sa min mooglik ferskillen binne yn de útfiering. De trije regio’s sille dus deselde needoardering fêststelle. Dêr stiet yn dat it ferbean is om mei trije persoanen of mear yn ’e iepenbiere romte byinoar te kommen as de ôfstân tusken harren minder as oardel meter is. Húshâldingen en boartsjende bern oant en mei tolve jier, ûnder begelieding fan in âlder, binne dêrop útsûndere. By in begraffenis of houlik meie op syn meast tritich persoanen oanwêzich wêze. By dy útsûnderingen jildt ek dat oardel meter ôfstân holden wurde moat.